Demanen 13 anys de presó a un home per violar i deixar embarassada a la seva filla de 15 anys

Publicado 16/2/2019 14:12:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà dijous que ve un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla menor d'edat, i deixar-la embarassada a Mallorca. L'home ja tenia una condemna anterior per un delicte d'abusos sexuals a menors.

La Fiscalia li imputa per aquests fets un delicte continuat d'abusos sexuals a menors amb prevalimient de parentiu i un delicte continuat de trencament de condemna, per la qual cosa demana una condemna de 13 anys de presó.

L'home ja va ser condemnat a dos anys de presó en 2015 per un delicte d'abús sexual a una menor de 13 anys, la pena dels quals va quedar suspesa durant quatre anys. En virtut d'aquesta sentència, l'acusat tenia prohibit aproximar-se i comunicar-se per qualsevol mitjà amb la seva filla durant cinc anys. No obstant això, durant l'estiu i el Nadal de 2017 l'home va acudir al domicili de la seva filla, segons relata el fiscal en el seu escrit d'acusació.

Presumptament, en aquestes trobades, l'acusat va besar a la seva filla, li va fer tocaments i va mantenir en nombroses ocasions relacionis sexuals amb la menor, a la va deixar embarassada.

Per tot això, la Fiscalia demana 13 anys de presó per a l'acusat, la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se per qualsevol mitjà amb la seva filla durant deu anys, privació de la pàtria potestat durant tres anys i inhabilitació del dret a vot durant la condemna. També sol·licita una indemnització de 10.000 euros per a la víctima pels danys morals.

Si resulta condemnat en aquest judici, el fiscal demana que es revoqui la suspensió de la pena de la condemna anterior.