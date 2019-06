Demanen 6 anys de presó un condemnat per tràfic de drogues sorprès amb cànnabis i heroïna a la presó

Publicado 2/6/2019 16:56:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears jutja aquest dilluns a partir de les 09.45 hores a un home que va ser sorprès traficant amb cànnabis i heroïna a la presó, on precisament es trobava complint condemna per un delicte de tràfic de drogues.

Segons l'escrit de l'acusació, el 4 de setembre de 2017 li van practicar una prova radiològica al centre penitenciari on estava ingressat que va mostrar que portava "diversos cossos estranys".

Després d'aquesta comprovació, el mateix acusat va lliurar cinc embolcalls que, en ser analitzats, van resultar ser 47,81 grams de resina de cànnabis amb una riquesa de 17,8 per cent i 1,9 grams d'heroïna, amb grams d'una riquesa d'un 30,8 per cent i d'un 36,3 per cent.

Les substàncies estan valorades en 280,16 euros en el cas de cànnabis i en 291,2 euros en heroïna, i anaven a ser venudes en el mercat clandestí d'estupefaents.

Per tot això i l'agreujant de reincidència, la Fiscalia demana a l'acusat una pena de 6 anys de presó i una multa de 1.717,08 euros per un delicte contra la salut pública.