Demanen deu anys de presó per a un home per amenaçar de mort la seva ex-parella i intentar incendiar la seva casa

Publicado 22/6/2019 13:02:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Juny (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà el divendres 28 de juny a un home de 31 anys per amenaçar de mort la seva ex-parella sentimental i intentar incendiar el seu habitatge, en la qual es trobava el fill de la mateixa, menor d'edat.

Segons l'escrit de l'acusació, al desembre de 2017 el detingut, en assabentar-se que la seva ex-parella havia iniciat una nova relació amb un altre home, va enviar-li nombrosos missatges al mòbil amb amenaces com "aquesta nit cremaré com un gos" o "no viuràs ni gaudiràs", entre unes altres.

En veure que la dona no contestava els seus missatges ni responia les seves trucades, l'acusat es va dirigir al seu domicili i amb una substància inflamable va ruixar l'exterior de la porta de l'habitatge calant foc i incendiant-se unes borses d'escombraries, afectant a la part exterior de la porta.

Aquests fets, que van tenir lloc al desembre de l'any 2017, es van saldar sense cap ferit.

Per tot això, la Fiscalia demana una pena de dos anys per un delicte d'amenaces greus i de vuit anys per un delicte d'incendi, la qual cosa dóna lloc a una petició de condemna de deu anys. A més, sol·licita la prohibició d'apropar-se a una distància no inferior a 500 metres de la perjudicada, el seu domicili, lloc de treball i qualsevol lloc que freqüent, i comuniqués per qualsevol mitjà amb ella per un temps de cinc anys.