Desarticulen una banda que va estafar a través d'Internet 4.000 euros a una víctima a Campos

Publicado 19/2/2019 16:37:51 CET

La banda va estafar a 33 víctimes en tot l'Estat i un total de 40.000 euros a través del mètode 'phishing'

PALMA DE MALLORCA/PAMPLONA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Picota', ha aconseguit identificar als responsables de nombroses estafes comeses a través d'Internet a Espanya, afectant a una víctima a Campos a qui van estafar 4.000 euros al maig de 2018.

Les detencions es van produir després que una persona denunciés a la Guàrdia Civil de Peralta (Navarra) que li havien realitzat vuit moviments bancaris no autoritzats per import de 500 euros cadascun, sent la quantitat total de l'estafa de 4.000 euros, segons va informar el cos en una nota de premsa.

Davant aquests fets, els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil van iniciar les perquisicions per detectar com es va accedir a aquests diners, comprovant que s'havia emprat un mètode conegut com 'phishing', consistent que els autors envien un correu electrònic a la persona perjudicada, en aquest cas simulant ser la seva entitat bancària, sol·licitant el seu usuari i contrasenya, informant que si no les introdueix a l'enllaç que apareixia se li bloquejarà el compte corrent.

D'aquesta manera, els presumptes estafadors després d'obtenir les claus, van accedir al compte corrent de la víctima i van extreure els diners a través d'una aplicació de pagaments mòbil a mòbil (aplicació amb la qual treballen diverses entitats bancàries), variant la quantitat extreta entre 100 i 4.000 euros.

Així després d'analitzar diverses informacions i documentació, els agents van sospitar que podria haver-hi més víctimes en tot el territori nacional, arribant a localitzar fins a 33 víctimes a nombroses províncies espanyoles.

Els ara detinguts, per dur a terme l'estafa es valien de diferents comptes de correu electrònic (s'han detectat 15 en total) associades a un proveïdor d'aquests correus, anomenat @cox.net, amb seu a EUA. Així després de recaptar tota la informació i una vegada analitzada, es va poder localitzar els participants en les estafes, ascendint a 13 persones (6 a Cadis, 3 a Múrcia i 2 a Madrid i 2 Alacant) de nacionalitats espanyola, marroquina, francesa i búlgara.

Aquesta operació, en la qual han participat diverses unitats de la Guàrdia Civil, ha permès esclarir un total de 33 delictes d'estafes comesos a diverses províncies, a més d'una denúncia registrada a la Policia d'Alemanya, ascendint el total de l'estafat a més de 40.000 euros.

Pel que fa als llocs de les persones estafades són de la província de Las Palmas (els fets van ser en Tuineje --Fuerteventura-- i la denúncia en Veïnat --Gran Canària--), Sevilla (Santiponce, Utrera, Alcalá del Riu), Cadis (Els Barris, Chiclana, Jerez), Granada (La Zubia, (2) Macarena, Granada capital), Jaén cabdal, Màlaga cabdal (3) Soria (Ólvega), Múrcia (Cieza), Madrid (Buitrago de Lozoya, Ciutat Lineal, Fuenlabrada), Navarra (Peralta), València (Tavernes, Carcaixent, Paterna), Alacant (Torrevella (2)), Balears (Campos), Valladolid cabdal, León (Ponferrrada), Barcelona (Granollers) i Girona (Lloret de Mar, Sant Feliu de Guixols).

VÍCTIMA A CAMPOS

En relació al cas que ha afectat a la província de Balears, indiquen que els fets van succeir en Campos (Mallorca) on es va posar en coneixement dels agents que l'estafa, que es va produir el dia 21 maig de 2018, ascendia a 4.000 euros quan es va dur a terme un només càrrec.

Els presumptes autors han estat acusats d'un delicte d'estafa continuada, usurpació d'estat civil i pertinença a grup criminal organitzat.