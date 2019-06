Desarticulen tres punts de venda de droga al barri palmesà de 'Korea'

Publicado 10/6/2019 14:54:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional i la Policia Local de Palma han detingut cinc persones per un delicte contra la salut pública en una operació en la qual s'han desarticulat fins a tres punts de venda de marihuana i haixix al barri palmesà de 'Korea', segons ha informat el cos policial.

En els registres s'han intervingut un total de 0.5 kg de cabdell de marihuana llest per a la seva venda i 130 grams d'haixix, així com bascules de precisió i armes blanques utilitzades per protegir els habitatges.

Les investigacions es van iniciar el passat mes de maig, quan els agents van tenir constància de l'existència de diversos punts de venda de droga a la barriada de Camp Redó. Així, divendres passat un dispositiu de 15 agents de paisà i uniformats van procedir a l'obertura de les portes que protegien els habitatges utilitzats per traficar amb drogues.

Així mateix, el cos policial ha destacat que els habitatges, ocupats il·legalment, s'utilitzen "única i exclusivament" per al cultiu i venda de marihuana i haixix, generant problemes de convivència per a la resta del veïnat.