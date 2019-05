'El Descans del Guerrero': una iniciativa que canvia llits d'hospital per les platges d'Eivissa i Formentera

Publicado 28/5/2019 13:08:07 CET

MADRID, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

L'ONG Projecte Junts ha engegat el programa 'El Descanso del Guerrero', una iniciativa per la qual s'ha convidat a dotze famílies amb nens hospitalitzats de llarga durada, que lluiten contra diferents malalties greus, a passar uns dies de descans a Eivissa i Formentera. L'objectiu és "canviar els llits de l'hospital per un entorn lúdic com a part de la seva teràpia" i millorar la seva qualitat de vida, oferint-los uns dies de vacances per descansar del tractament.

Aquesta iniciativa, que ha beneficiat a nens procedents de l'Hospital Universitari Son Espases de Mallorca, el Sant Joan de Déu de Barcelona i l'Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha comptat amb la participació de l'esquiadora paralímpica, psicòloga, periodista i víctima d'ETA Irene Vila com a ambaixadora en les diferents activitats i de la companyia Iberia Express, que ha facilitat els viatges als 40 assistents en el vol I23812, així com a Vila.

En aquest sentit, la directora de comunicació d'Iberia Express, Susana Reyero, ha qualificat aquesta iniciativa com "una experiència inoblidable" per a la companyia i per als nens, destacant que per a algun d'ells era "el seu primer viatge amb avió".

DOTZE HISTÒRIES DE SUPERACIÓ + 1

Entre les històries dels nens que han participat en aquest programa destaca la de Yago, conegut com 'el nen Bombolla', que va ser hospitalitzat amb sis mesos i va romandre en la secció d'oncologia infantil amb un "estrany tipus de càncer" que li va mantenir aïllat durant cinc anys i la va obligar a conèixer al seu germà per Skype.

Mentre, la tretzena història que compon el grup és la de l'ambaixadora de la trobada, Irene Vila, que ha estat amb les famílies uns dies després de l'última de les tres operacions a les quals s'ha sotmès per desprendre's del cargol integrat a l'òs del seu fèmur.

El fundador del projecte, Carlos Ramón, ha explicat la dificultat que suposa per a una família tallar amb la rutina de l'escola, els deures i les activitats extraescolars per la malaltia d'un fill, al mateix temps que ha assegurat que finalitzar un tractament o tenir una pausa en ell és necessari.