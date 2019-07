Una desena de joves de Cs Balears participen en un campus d'estiu del partit a Santander

Publicado 23/7/2019 12:59:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una desena de joves de Ciudadanos (Cs) Balears ha participat al 'Campus Jove d'Estiu' que el partit ha celebrat durant aquest cap de setmana a Santander.

Segons ha assenyalat la formació, el campus comprèn diferents activitats de caràcter formatiu en matèries com a política, oratòria o la participació en taules de treball en les quals es proposen diferents mesures per combatre problemes propis dels joves.

Durant el cap de setmana van participar diferents polítics i membres de Cs com la portaveu al Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, qui va oferir la conferència 'Ni un pas enrere', en la qual es va posar de rellevància l'important que és seguir defensant la llibertat on més falta fa. A més, els eurodiputats José Ramón Bauzá i Susana Solís van fer una xerrada sobre l'esdevenir d'Europa.

A més, la secretària de relacions institucionals de Ciudadanos, Marta Rivera, va realitzar una conferència sobre propietat intel·lectual, així com diferents tallers de protocol institucional. Mentre, el diputat al Congrés dels Diputats per Madrid, Marcos de Quinto, va dur a terme un taller sobre creixement professional.

Durant les taules de treball, "els joves van detectar manques de les administracions i van proposar solucions per abordar els problemes". La balear Marta Jiménez va ser la portaveu de la taula 'Transició ecològica' i en aquesta es va proposar disminuir la intensitat dels fanals per evitar la contaminació lumínica. A més, els membres de Balears van participar en altres taules de temàtiques diferents com a joventut, Unió Europea i educació.

Finalment, la responsable autonòmica de Joves Cs, Lidia Sabater, va remarcar la importància d'assistir i participar en aquest tipus de campus que permeten als joves formar-se i enriquir-se.

Aquest tipus de campus, ja sigui d'hivern o estiu, se celebra en una ciutat diferent votada pels propis joves del partit. Així, ja s'ha obert el termini d'inscripció en el de Brussel·les.