Desestimen la querella d'un policia local contra el jutge Penalva

Publicado 13/3/2019 16:48:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha acordat desestimar la querella interposada per un policia local de Palma contra el titular del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, Manuel Penalva.

En un acte que s'ha fet públic aquest dimecres, el TSJIB considera que els fets dels quals s'acusava el jutge --se l'acusava d'haver comès falsedat documental i prevaricació judicial-- no són constitutius de delicte i per això ha arxivat les diligències.

El querellant assegurava que Penalva s'havia inventat que ell li havia amenaçat davant la Junta de Comandaments de la Comissaria de Sant Fernando. "Es va inventar que aquell dia el querellant --el policia-- va amenaçar amb agafar la pistola i fer una ximpleria contra el 'mariconàs' del fiscal i la filla de puta de l'anterior instructora", resa la querella.

Segons la querella, Penalva va utilitzar aquestes amenaces per motivar, en un acte d'octubre de 2015, l'ingrés a la presó de cinc investigats per la trama de corrupció de la Policia Local de Palma.

L'acte de l'audiència considera que no s'ha produït delicte algun ja que aquest acte, que és el "pilar de la querella" està "motivat i els seus arguments no són absurds". "No hi ha motiu per parlar de la injustícia en la seva decisió (...) ni de la decisió arbitrària del jutge", expliquen. Per això, no pot parlar-se de prevaricació, determinen.

A més, el TSJIB considera, en contra de l'exposat en la querella del policia local, que aquestes amenaces no constitueixen "l'essència del raonament" destinada a acordar la presó de les cinc persones.

En contraposició, s'explica que part de l'acte de Penalva es dedica a sostenir l'actuació dels "comandaments policials" com "una autèntica organització criminal".

Cal remarcar que contra aquesta decisió cap recurs de súplica.