La despesa dels turistes estrangers puja un 9,4% a Balears i augmenta un 17,9% el nombre de visitants al febrer

Publicado 2/4/2019 11:12:02 CET

Balears acumula una despesa de 304 milions d'euros, que representa el 3,2 per cent del total de la despesa nacional

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La despesa dels turistes a Balears va aconseguir al febrer els 169 milions d'euros, la qual cosa representa un descens del 7,3 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, i el nombre de visitants va augmentar un 17,9 per cent fins als 184.355 de turistes.

Així es desprèn de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) i l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb un 6,6 per cent del total, Balears va ser la sisena comunitat autònoma de destinació principal amb major pes en la despesa dels turistes, per darrere de Canàries, Catalunya, Comunitat de Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana.

Així mateix, la despesa mitjana per turista al febrer va ser de 914 euros, la qual cosa suposa una caiguda del 7,3 per cent anual. La despesa mitjana diària va ser de 146 euros, un augment del 16,2 per cent. La durada mitjana del viatge va ser de 6,3 dies, un 20,2 per cent menys respecte al mateix mes de l'any passat.

A més, Balears acumula una despesa de 304 milions d'euros --un 13,7 per cent més--, representant el 3,2 per cent del total de la despesa a nivell nacional.