La despesa en prestacions de paternitat es dispara gairebé un 41,37% a la Comunitat fins als 26,7 milions

Publicado 30/7/2019

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La despesa en prestacions de paternitat a càrrec de la Seguretat Social va créixer en el primer semestre de l'any a Balears, pel que fa a el mateix període de l'exercici anterior, un 45,14% fins als 6,83 milions d'euros, segons dades difoses aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Ministeri vincula el creixement a l'entrada en vigor el passat mes de juliol de l'ampliació del permís de quatre a cinc setmanes, i en el primer semestre va haver-hi un total de 3.546 processos, un 14,68% més.

Pel que fa als permisos de maternitat, es van registrar a Balears 3.300, dels quals 3.225 van beneficiar a la mare i 75 al pare, un fet que suposa un descens del 5,86%, amb una despesa de 20,34 milions, un 0,02% més.

A més, en el primer semestre, a Balears es van registrar 801 excedències per a cura d'un familiar, de les quals en el seu practica totalitat, 673, van recaure en dones.

DADES NACIONALS

En el conjunt d'Espanya, la Seguretat Social va destinar 982 milions d'euros en el primer semestre al pagament de prestacions econòmiques per maternitat (703,09 milions d'euros) i paternitat (279 milions).

La despesa en prestacions per paternitat va experimentar un increment anual del 37,9% després de l'entrada en vigor el passat mes de juliol de l'ampliació del permís de quatre a cinc setmanes.

Des del passat 1 d'abril, el permís s'ha ampliat a vuit setmanes, dues d'elles obligatòries després del part. El 2020 aquesta prestació s'abonarà per 12 setmanes i el 2021 serà de 16 setmanes, igualant així al permís de maternitat.

Enfront del repunt de la despesa en paternitat, l'import dedicat a l'abonament de les prestacions per maternitat s'ha reduït un 3,7% en el primer semestre respecte al mateix període de 2018.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va gestionar 124.867 prestacions per maternitat entre gener i juny, un 1,95% menys que en el mateix període de 2018, i 140.716 permís de paternitat, un 10,2% més.

Del conjunt de prestacions per maternitat gestionades fins a juny, la major part, 122.617, van correspondre a permisos gaudits per la mare (-1,8%), enfront de 2.250 (-8,6%) que van ser sol·licitats pel pare després de cedir-li la mare el dret.

El permís de maternitat s'abona durant 16 setmanes, ampliables en cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon.

El pare pot gaudir del temps cedit per la mare al mateix temps que ella o a continuació, excepte en les sis primeres setmanes de descans obligatori per a la mare en cas de part natural (en cas de defunció de la mare, el dret a aquestes sis setmanes ho pot sol·licitar el pare). La Llei contempla també la possibilitat de gaudir a temps parcial del permís.

Tant en maternitat com en paternitat, la prestació consisteix en un subsidi equivalent al salari íntegre de la treballadora o treballador i s'abona directament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les comunitats autònomes que van registrar un major nombre de permisos per maternitat en el primer semestre van ser Andalusia (22.733), Catalunya (21.989), Madrid (21.504), Comunitat Valenciana (12.076) i Galícia (6.121).

En termes relatius, 12 comunitats van retallar el nombre de prestacions per maternitat respecte a gener-juny de 2018, especialment Navarra (-14,1%) i Astúries (-9,3%). Els majors augments van correspondre a La Rioja (+5,3%), Castella-la Manxa (+3,7%) i Canàries (+1,8%).

Per la seva banda, el nombre de prestacions per paternitat gestionades en el primer semestre per la Seguretat Social va ascendir a 140.716, un 10,2% més que el mateix període de 2018, amb un cost superior als 279 milions d'euros (+37,9%).

Les comunitats autònomes en les quals major nombre de pares es van acollir al permís de paternitat van ser Catalunya (26.940), Madrid (23.700), Andalusia (23.461), Comunitat Valenciana (13.793) i País Basc (6.717).

EXCEDÈNCIES PER CURA DE FILL I FAMILIARS

Les dades facilitades per Treball inclouen informació sobre els treballadors que sol·liciten excedències per cuidar d'un fill, de menors acollits o d'altres familiars. Durant el primer semestre es van registrar 26.004 excedències d'aquesta naturalesa, un 6% més que en el mateix període de 2018. D'aquesta quantitat, 23.185 excedències van ser sol·licitades per dones i 2.819 per homes.

Per comunitats autònomes, el major nombre d'excedències es va produir a Madrid (5.812), Catalunya (3.957), Andalusia (2.861), Comunitat Valenciana (2.573) i País Basc (2.235).