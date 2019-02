La despesa en sanitat per persona a Balears s'incrementa un 6,8% entre 2014 i 2016

Publicado 27/2/2019 18:18:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

La despesa en sanitat per persona a Balears va passar de 1.291,83 euros en 2014 a 1.379,63 en 2016, la qual cosa suposa un increment del 6,8%, aconseguint mantenir-se en la mitjana d'inversió per càpita de l'Estat, un 0,01% per damunt, segons 'La Sanitat en Xifres 2018', un informe bianual que mostra els principals indicadors que descriuen el funcionament i resultats del sistema sanitari.

Aquest treball, que compleix tres edicions, ha estat elaborat per la Fundació Gaspar Casal per al Círculo de la Sanidad, i ha estat presentat aquest dimecres en el saló d'actes del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

El llibre inclou informació relativa a la inversió, les llistes d'espera, l'evolució demogràfica, la morbiditat, la mortalitat, la caracterització sociodemogràfica i de benestar de la població, els estils de vida i els determinants biològics i socials, entre altres apartats.

Durant l'acte de presentació, el president del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, ha mostrat la gratitud de tots els membres de l'entitat a la Fundació Gaspar Casal pel "gran treball dut a terme", subratllant sobretot la tasca del director d'aquesta fundació, Juan del Llano, i de la coordinadora del llibre, Alicia Coduras.

Puente ha explicat que "com ja posaven de manifest a les dues edicions anteriors de 'La Sanitat en Xifres', el sistema ha pogut aguantar l'enorme pressió al que ha estat sotmès com a conseqüència de la crisi econòmica. Aquesta resistència, que sí que ha suposat superar un veritable test d'estrès, demostra que el sistema espanyol és un dels millors del món, gràcies, sobretot, als centenars de milers de professionals sanitaris".

Això sí, ha destacat la necessitat d'afrontar al més aviat possible els desafiaments presents i futurs del SNS, que passen indubtablement pels canvis demogràfics que està vivint Espanya. "L'envelliment progressiu de la població, i amb ell, l'augment dels pacients amb malalties cròniques, produiran un augment de la demanda assistencial. Això fa que molts processos que avui se segueixen hauran de canviar per poder seguir donant resposta a les necessitats dels ciutadans", ha dit.