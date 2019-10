Detecten fins el 21 substàncies derivades del plàstic en l'orina de 20 personalitats de Balears i Catalunya

Publicado 2/10/2019 13:48:02 CET

La portaveu de Rezero Balears ha advertit que "hi ha evidències científiques que determinen que hi ha migració de determinats compostos del plàstic als aliments"

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Rezero per a la Prevenció de Residus i el Consum ha presentat aquest dimecres els resultats d'una iniciativa que ha analitzat l'orina de 20 personalitats de Balears i Catalunya i que ha detectat en totes elles fins a 21 substàncies derivades del plàstic d'un sol ús provinent d'alimentació envasada.

Així ha informat la portaveu de Rezero a Balears, Roser Badia, en roda de premsa i ha concretat que l'Institut Noruec de Salut Pública ha analitzat la presència de 27 compostos relacionats amb l'exposició dels plàstics, 15 ftalats i 12 fenols, i ha advertit que "hi ha evidències científiques que determinen que hi ha migració de determinats compostos del plàstic en els aliments".

"A més, solament hem analitzat dos tipus de compostos però estem contínuament exposats a un còctel de contaminants que tenen un efecte retroactiu difícil de quantificar i que interfereixen en la salut del cos i l'equilibri de les hormones", ha afegit Badia.

La iniciativa, que ha analitzat l'orina de l'actor Toni Gomila, la cantant i presentadora Victoria Maldi, el catedràtic de salut pública Antoni Aguiló i l'activista del GOB Margalida Ramis, entre altres, té l'objectiu d'"actuar com a altaveu i arribar al màxim de gent". "No és una mostra representativa però si il·lustrativa", ha explicat Badia.

En aquest sentit, ha demanat per "crear una massa crítica favorable a la prevenció" del plàstic davant "la cultura d'un sol ús" i, així mateix, "demanar un canvi normatiu, una responsabilitat per part de polítics i empreses que posen el producte al mercat, ja que no solament és responsabilitat del consumidor i algú ha de protegir als ciutadans d'aquesta exposició".

Preguntada per la Llei balear de residus i sòls contaminats, Badia ha sostingut que és "pionera" i ha considerat que "cal defensar-la i aplicar-la fins a l'última lletra". "És la millor normativa fins al moment", ha postil·lat.

"Desgraciadament aquesta analítica demostra el que ja sospitàvem, que el plàstic afecta la nostra salut i per això les mesures incloses en la Llei de residus són tan importants per aconseguir-nos desfer dels plàstics d'un sol ús", ha dit el director general de Residus, Sebastià Sansó, en aquest sentit.

Amb tot, Badia ha avançat que "això no acaba aquí", ja que la campanya 'Salut de plàstic' s'anirà estenent amb una jornada científica on es presentaran les últimes investigacions, les eines per fer front a això i s'interpel·larà en l'àmbit polític.

REACCIONS DELS PARTICIPANTS

En la roda de premsa també han assistit alguns dels participants, l'actor Toni Gomila ha reconegut que "es va sorprendre" amb la proposta i ha afegit que des que va veure els resultats s'ha adonat que "parlar de temes ambientals no solament és qüestió estètica perquè les fotos surtin bé, sinó també de salut".

La presentadora Victoria Maldi, per la seva banda, ha compartit la reacció de sorpresa, si bé ha matisat que "va anar canviant per una sensació d'inquietud i preocupació per una realitat que afecta a tots".

Per la seva banda, el catedràtic de Salut Pública Antoni Aguiló ha explicat que "ja estava segur de la presència" d'aquests derivats en el seu cos i ha advertit que els resultats poden extrapolar-se a tota la població. "La meva demanda és ser valent, tan polítics com a ciutadans", ha dit.

Finalment, l'activista del GOB Margalida Ramis ha criticat que "hagin de ser les entitats" qui ofereix aquest tipus d'iniciatives i, així mateix, ha traslladat també "la seva preocupació".