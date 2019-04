Detenen cinc persones per captar a una dona a Romania i obligar-la a prostituir-se a Mallorca

Publicado 3/4/2019 14:11:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut cinc persones, quatre d'origen romanès d'entre 25 i 41 anys i un altre d'origen búlgar de 38 anys, per captar a una dona a Romania i obligar-la a prostituir-se a Mallorca.

Segons ha informat el cos en un comunicat, l'operatiu es va iniciar divendres passat quan la víctima, una jove d'escassos 19 anys i provinent de Romania, es va presentar a la comissaria de Policia Nacional de l'Aeroport de Palma per denunciar els fets.

De la seva primera declaració, es va esbrinar que la víctima travessava una situació precària i va ser captada per dos dels detinguts, els quals són parella, els qui li van proposar una oferta de treball, que fet i fet es va demostrar que era totalment falsa, i que consistia a cuidar al seu fill menor d'edat, a canvi de 500 euros al mes, amb allotjament inclòs, tot això a Mallorca.

Davant tals esperances de millora en la seva qualitat de vida i amb la finalitat d'ajudar la seva família, va acceptar aquestes condicions i van iniciar el viatge per carretera des del seu país fins a Barcelona i des d'allí amb vaixell fins a Mallorca.

Tot anava segons els pactes, però en arribar a Itàlia, els tres es van allotjar a casa d'uns amics d'un dels detinguts, i va esser en aquest moment quan aquest li va comunicar que no ciudaria de cap nen, sino que "anava a fer el carrer".

La víctima es va negar a exercir la prostitució i va provocar que un dels detinguts l'agredís físicament, arribant fins i tot a cremar-la amb un cigarret, del que encara conserva cicatriu en el rostre. A més li van llevar el seu telèfon mòbil i el seu document d'identitat. Abans d'arribar a Barcelona, i en una ocasió que un dels detinguts es trobava en el bany, un altre la va agredir sexualment.

A Barcelona, els tres van embarcar rumb a l'illa, a bord d'un vehicle, dirigint-se al domicili dels altres dos detinguts, on es van allotjar un parell de dies fins que la víctima va ser portada a un pis a Palma, on la van informar que havia contret un deute amb ells i que l'havia de pagar mitjançant l'exercici de la prostitució, que no va arribar a produir-se, ja que l'endemà i al moment menys pensat, la víctima va aconseguir escapar-se del domicili i valent-se de senyals, al no conèixer l'idioma, va poder arribar a l'aeroport i informar de la seva situació a la Policia.

Els altres dos detinguts són els que ofereixen la casa per allotjar-se a Palma, que també són parella sentimental, i compten amb antecedents per fets similars fa quatre mesos per la Policia Nacional.

En tenir constància de tot, els agents van procedir dilluns passat a la detenció de les cinc persones, que van ser posades a disposició judicial el dimarts.