Detenen una dona després d'apunyalar la seva mare després que no li deixés veure els seus fills

EIVISSA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha detingut una dona per un delicte de lesions en apunyalar presumptament a la seva mare de 66 anys en un habitatge del carrer Navarra.

Segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa, després de rebre l'avís aquest dilluns a les 09.30 hores, els agents es van desplaçar a l'habitatge, on els va rebre la víctima que presentava una lesió sagnant causada en l'abdomen per arma blanca. La dona va explicar que la seva filla era l'autora.

En el pis romania la presumpta agressora, una dona de 34 anys, que estava sent retinguda per la seva germana. Segons va explicar la mare, la seva filla viu fora i s'havia desplaçat a Eivissa per veure als seus fills menors, que resideixen amb l'àvia.

L'agressora va intentar entrar per una balconada annex a l'habitatge, moment en el qual va ser descoberta per la seva mare, contrària al fet que els nens anessin visitats per la dona.

Llavors, presumptament va apunyalar la seva mare. Aquesta va ser traslladada a l'Hospital, mentre que la seva filla va ser detinguda i portada a la Comissaria de la Policia Nacional.