Detenen a dos homes com a presumptes autors de diverses desenes de robatoris a domicilis de Mallorca

La Guàrdia Civil ha procedit a la detenció de dos ciutadans albanokosovars com a presumptes autors de diverses desenes de robatoris a l'interior de domicilis a l'illa de Mallorca.

Segons ha informat la Benemèrita en un comunicat, a la fi del passat any s'iniciava l'operació 'Grey Lion', a la qual s'investigava una sèrie de robatoris comesos a diferents localitats de Mallorca, en els quals els autors empraven un mateix modus operandi, accedien a l'interior d'habitatges de luxe, sempre a la nit quan els seus habitants es trobaven dormits.

Amb la intenció de despistar als investigadors cometien els robatoris sempre en diferents zones. Per a això empraven diverses eines que utilitzaven per a accedir a l'interior amb diverses tècniques.

Per a cometre els robatoris, amb anterioritat als mateixos muntaven vigilàncies per a assegurar-se l'èxit i evitar a les forces de seguretat, la qual cosa demostra l'especialització dels detinguts, sent uns dels grups més actius dels últims anys.

Agents de la Guàrdia Civil de Pont d'Inca i Llucmajor procedien el dilluns a l'explotació de l'operació, practicant un registre domiciliari en un habitatge situat a la localitat d'Es Pillari i detenien als autors dels robatoris.

Com a resultat de l'operació s'han confiscat quatre vehicles d'alta gamma, tres d'ells sostrets en els robatoris dels habitatges, un d'ells de la marca Porche valorat en 145.000 euros.

Aquests vehicles eren emprats pels detinguts per a cometre els il·lícits i els estacionaven a diferents llocs de l'illa a conveniència, per a assegurar-se la fugida en cas de ser sorpresos.

Igualment s'han intervingut al voltant de 6.000 euros entre els quals es troben monedes estrangeres, així com part de les eines utilitzades en els il·lícits.

L'operació continua oberta a l'espera de l'esclariment de més de 50 robatoris que se'ls imputen, havent esclarit fins al moment una mica més de 20, per la qual cosa no es descarten noves detencions.