Detenen dos menors com a presumptes autors de set robatoris amb violència comesos al centre de Palma

Publicado 27/2/2019 16:38:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut dos menors d'edat com a presumptes autors de set robatoris amb violència a Palma, que sempre s'executaven amb "gran agressivitat contra les víctimes, en horari nocturn i a la zona centre de la ciutat".

Segons ha informat el Cos en un comunicat, el que més va cridar l'atenció dels investigadors en la major part dels casos analitzats era l'"extrema violència" emprada per aquests dos joves per dur a terme els seus robatoris, els quals copejaven, improvisadament i per l'esquena, a les seves víctimes mitjançant cops de puny o emprant objectes contundents com a cascos de motocicleta.

Després d'haver-se analitzat tota la informació facilitada en les denúncies i dutes a terme de forma urgent les gestions d'investigació oportunes per poder determinar la identitat dels presumptes autors, es va poder constatar que, una vegada comesos els robatoris amb violència, els autors s'apropiaven dels efectes de valor que portaven les seves víctimes i feien ús de les targetes bancàries sostretes per adquirir productes a estancs propers.

Una vegada recaptades dades suficients per poder determinar la identitat dels presumptes autors, es va establir un ampli dispositiu per a la seva localització, donant com a resultat la seva detenció, els quals es trobaven fugits d'un Centre de Menors.

Un dels últims robatoris que estaven cometent els dos detinguts va ser observat per un Policia Local de Palma que estava lliure de servei en aquest moment i que estava acompanyat de la seva dona i fill de poca edat, el qual, quan va observar la violència que estaven emprant els dos joves contra una persona, va parar el seu vehicle i va donar avís ràpidament a la central Policial.

D'aquesta manera, va decidir intervenir després d'identificar-se com a agent de l'autoritat reduint a un dels joves, la qual cosa va ser aprofitat per l'altre per copejar-li violentament en cara i cos amb un casc de moto, provocant-li lesions que van requerir assistència facultativa, si bé finalment i a causa de l'actuació del Policia Local els autors van fugir a la carrera del lloc.

Es dóna la circumstància que a mitjan gener, un dels menors va agredir a l'actual parella de la seva àvia provocant-li fractures facials múltiples, per la qual cosa va haver de ser traslladat amb urgències a l'Hospital de Son Espases.

Fins el moment els dos joves detinguts se'ls atribueixen un total de set delictes de robatori amb violència, un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i diversos delictes d'estafa, estant la investigació oberta.

Els detinguts han estat novament reingressats al Centre de Menors del com es trobaven fugats i dels fets s'ha donat compte a la Fiscalia de Menors.