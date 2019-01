Detenen un home de 49 anys per amenaçar a la seva exparella i trencar el mobiliari del seu domicili a Palma

Publicado 4/1/2019 13:43:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home de 49 anys per un delicte de maltractaments a la seva exparella, després d'amenaçar-la i trencar el mobiliari del domicili, en la barriada del Polígon de Levante.

Segons el comunicat del Cos Nacional de Policia, al voltant de les 22.30 hores d'aquest dijous, la víctima va cridar el 091 per informar sobre maltractaments al domicili.

Una patrulla policial va arribar al domicili, situat al Polígon de Levante, a Palma, on la víctima, l'exparella de l'autor, va comunicar que l'home havia acudit al seu habitatge per amenaçar-la i, a més, va trencar part del mobiliari. Després d'això, l'autor va abandonar la llar.

Els agents policials van alertar a les altres dotacions en servei per donar batudes per la zona. Es va poder comprovar, així, com al detingut li figurava una ordre de detenció del dia anterior, ordenada per un Jutjat penal, després de tenir constància d'una denúncia de la víctima per un delicte de maltractaments.

Pocs minuts després, van localitzar el vehicle i a l'autor a bord d'aquest. Se li va identificar i se li va detenir per un delicte de maltractaments en àmbit familiar. Els agents també van realitzar un escorcoll a l'interior del cotxe, confiscant-se d'una destral, la qual portava a bord.

El detingut serà posat a disposició judicial en les pròximes hores.