Detenen un home com a presumpte autor de tres robatoris amb força i violació de domicili

Publicado 20/3/2019 16:47:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut un home com a presumpte autor de tres robatoris amb força, un furt, una violació de domicili, una falsedat documental i una estafa, comesos pràcticament tots en el mes de març.

Segons ha informat el cos en un comunicat, les investigacions van començar a principis de mes, quan la Policia Nacional va rebre diverses denúncies per robatoris amb força en les quals s'introduïa a l'interior dels domicilis habitats sostraient carteres amb targetes, diners i documentació.

Després dels robatoris, el detingut procedia a utilitzar-les a diverses sales de joc per així cobrar diners en efectiu.

Una vegada que es va identificar a l'autor d'aquests robatoris, es van fer més gestions comprovant que també era el suposat autor d'altres delictes tals com a violació de domicili, furts, falsedat documental i estafa en treballar per a una empresa i falsificar contractes falsos per portar-se la corresponent comissió.

Tots els fets, en total tres robatoris amb força, un furt, una violació de domicili, una falsificació documental i una estafa s'han comès en el mes de març, excepte el de falsedat documental, que va ser al desembre. La investigació continua oberta ja que existeixen altres robatoris a domicilis amb idèntic modus operandi i per esclarir.

Una vegada identificat es va procedir a la detenció del mateix dilluns passat, i en el matí d'aquest dimecres ha estat posat a disposició judicial.