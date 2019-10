Detenen un home que va amenaçar de mort el seu metge a Palma

Publicado 22/10/2019 14:43:45 CET

El va amenaçar mitjançant trucades el centre sanitari on treballava

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un home ha estat detingut en Palma per la policia i posat a disposició judicial per amenaçar de mort de forma reiterada al metge que l'atenia, mitjançant trucades realitzades a un hospital públic de la capital balear on treballava.

Segons ha informat el Col·legi Oficial de Metges de Balears (Comib), la Policia va detenir l'home després de la denúncia presentada pel metge en comissaria i, després de prestar declaració, el jutge el va deixar en llibertat provisional sense fiança, amb una ordre d'allunyament de l'hospital on exerceix el metge en qüestió.

Els fets, que van ocórrer divendres passat, han estat comunicats aquest dimarts a l'Observatori d'Agressions del Comib pel metge afectat. Per això, la presidenta, Manuela García, ha contactat amb el facultatiu per traslladar-li "tot el suport i solidaritat" de la institució col·legial, al mateix temps que ha mostrat "el seu rebuig i repulsa per aquest nou atac a professionals sanitaris".

En aquest sentit, el Comib "lamenta i condemna" la nova agressió a professionals de la sanitat i, també en aquest cas, es personarà com a acusació particular.

Cal recordar que l'agressió a un professional de la sanitat pública, en l'exercici de les seves funcions, està tipificada com a atemptat contra l'autoritat en el Codi Penal, amb penes de fins a 4 anys de presó.