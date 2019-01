Detenen un jove de 23 anys per apunyalar el seu veí a Cala Major

Publicado 4/1/2019 13:19:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Gen. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional juntament amb la Policia Local han detingut un home de 23 anys per un delicte de lesions amb arma blanca, en apunyalar el seu veí a Cala Major per discrepàncies.

Segons ha informat el cos en un comunicat, els fets van ocórrer el dijous a les 23.00 hores, quan una parella de veïns d'una vivenda es disposava a entrar la compra, l'autor es va dirigir a la víctima i amb un ganivet va apunyalar-li la part posterior de les cames, per posteriorment sortir fugint.

La parella, en veure els fets, ràpidament es va dirigir a una gasolinera propera, on va sol·licitar ajuda als serveis d'emergències.

Una vegada que la Policia Nacional va tenir coneixement dels fets, una patrulla es va dirigir al lloc indicat i juntament amb una altra de la Policia Local, es van traslladar al domicili de l'autor, mentre la víctima estava sent atesa per una dotació sanitària.

L'autor en veure que els agents l'anaven a detenir, va intentar fugir caient i colpejant-se el cap. Al moment en el qual es disposaven a entrar a l'immoble, els agents van veure com l'home estava al sòl inconscient, després d'haver saltat un reixat i haver caigut.

A mesura que els agents s'apropaven al ferit, els veïns allí presents esmentaven el nom del veí accidentat que coincidia amb l'autor dels fets, per la qual cosa ràpidament van acudir al lloc, i just en aquest instant, es va despertar del cop sofert i va intentar arremetre contra els agents, per la qual cosa el van reduir i detenir per un delicte de lesions.