Detenen un menor per amenaçar el personal d'un centre de menors perquè retiressin denúncies contra ell

Publicado 18/2/2019 17:49:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest dilluns a Palma a un menor per amenaçar el personal d'un centre de menors i a un altre menor per exigir-los que retiressin denúncies contra ell.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, al detingut se li imputa un presumpte delicte contra l'Administració de Justícia.

El menor ja va ser detingut el passat 13 de febrer al costat d'un altre per presumptes delictes d'abusos sexuals, assetjament, violència domèstica i amenaces greus cap al personal i altres menors del centre de protecció on està tutelat, així com contra els veïns.

Una vegada finalitzades les diligències, la Policia va portar al menor novament al centre. Allí, el noi es va dirigir al personal i a un altre menor, als quals segons la Policia, hauria amenaçat i acoquinat amb la intenció que retiressin les denúncies que havien interposat contra ell.

En el mes de desembre s'havien registrat diverses denúncies davant la Policia Nacional per part de personal del centre i de diversos veïns de la zona per diversos fets presumptament delictius. Això va motivar la intervenció policial i l'obertura de diligències.