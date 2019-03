Detenen a Palma a dos homes que transportaven 5 quilos de cocaïna en el cotxe

Publicado 20/3/2019 14:18:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a Palma a dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per transportar 5 quilos de cocaïna en un cotxe.

Així ha informat l'institut armat a través d'una nota de premsa difosa aquest dimecres en la qual han detallat que els fets van tenir lloc aquest dimarts durant els registres dels agents de la Guàrdia Civil en el port de Palma al costat d'un gos especialitzat en detecció de drogues.

Després d'un primer registre del vehicle en qüestió, i davant la insistència del gos, es va traslladar el cotxe a dependències oficials on una inspecció més minuciosa va localitzar un doble fons amb paquets que contenien 5 quilos de cocaïna.

Els agents van procedir a la detenció dels dos ocupants del cotxe i van dur a terme un registre dels seus habitatges, on es van intervenir 22.000 euros així com altres quantitats de droga preparades per vendre i una balança de precisió.