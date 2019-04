Detingudes vuit persones del clan d''El Pablo' en una operació contra el narcotràfic a La Soledat

Publicado 5/4/2019 17:03:26 CET

La Policia Nacional ha detingut vuit persones vinculades al clan d' 'El Pablo' en una operació contra el narcotràfic que s'ha desenvolupat aquest divendres al barri palmesà de la Soledat.

Segons han informat fonts policials, s'han practicat vuit registres domiciliaris per venda de petites quantitats de droga, principalment cocaïna i marihuana. En l'operació --denominada 'Kira'--, s'han desmantellat a més vuit punts de venda localitzats en aquest barri.

En la intervenció, que s'ha iniciat a les 07.00 hores, també han participat agents de la Policia Local de Palma, dins d'un grup especial destinat a combatre el trànsit d'estupefaents.

En les entrades i registres, s'ha hagut d'emprar maquinària com a martells hidràulics, trepants i una màquina de disc perquè les cases comptaven amb portes blindades.

Segons han explicat, els reforços blindats, que també s'han trobat en finestres, estaven disposats per evitar o ralentir la possible entrada de les Forces i Cossos de Seguretat i així tenir el temps suficient per tirar els estupefaents pel desguàs.

La Policia, com que coneixia aquest detall, ha realitzat una anàlisi de les diferents vies de desguàs i ha confirmat que s'havia llançat droga per les mateixes.

Les investigacions continuen obertes i no es descarten noves detencions.