Detingut després d'agredir un home que va quedar en coma induït a Eivissa

Publicado 30/9/2019 17:12:10 CET

EIVISSA, 30 Set. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha detingut un jove per un presumpte delicte de lesions després d'agredir un home que està en aquests moments en coma induït davant la gravetat del seu estat, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa en un comunicat.

La detenció va tenir lloc aquest divendres quan els agents van arrestar un home de 25 anys per un delicte de lesions. Sobre les 22.00 hores, es va rebre una trucada del 112 informant de la caiguda d'un home en la caiguda de Santa Eulària. Aquesta persona estava sagnant per una oïda.

Fins al lloc es va desplaçar una patrulla que va trobar a l'home en estat semiinconscient i que sagnava abundantment pel cap. Després de les primeres investigacions, la Policia va esbrinar que la caiguda havia estat fruit d'una agressió.

Presumptament, el ferit -un home de 51 anys que demanava diners en una zona propera al port- va increpar i va agredir una dona que es va negar a donar-li diners. Aquesta situació va provocar que el fill de la dona li pegués un cop de puny, causant la caiguda.

El ferit va ser atès per una ambulància del 061 i traslladat a l'Hospital, on va ser ingressat en la UCI presentant el que podria ser una fractura a la base cranial amb possible hemorràgia intracraneal.

Davant la gravetat de les lesions, la Policia va detenir al presumpte agressor.