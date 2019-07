Detingut després de robar en una casa, sostreure un cotxe i provocar dos accidents de trànsit en la fugida

Publicado 11/7/2019 15:00:27 CET

Se li imputa un altre robatori amb força en un habitatge

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un home de 56 anys ha estat detingut per presumptament robar en un habitatge d'Establiments, sostreure el cotxe del propietari i provocar dos accidents de trànsit mentre fugia.

A més, al sospitós se li imputa un altre robatori amb força en un altre habitatge de Palma, segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Balears en una nota de premsa.

El robatori va ocórrer el passat 15 de juny. Segons la Policia, l'home va entrar en una casa forçant un dels accessos, aprofitant que els propietaris es trobaven de vacances fora de Mallorca. Va sostreure nombroses joies i es va fer amb les claus del vehicle que estava estacionat en el porxo de la casa.

En la seva fugida amb el cotxe robat va causar dos accidents de trànsit en diferents carrers de la ciutat i es va donar a la fugida en les dues col·lisions. Al seu pas va deixar tres vehicles danyats i una persona ferida lleu que va haver de ser atesa 'in situ' per una ambulància. Més tard, va deixar abandonat el vehicle robat.

La Policia va iniciar una investigació i va identificar al presumpte autor, que va resultar ser conegut per la Policia. Havia sortit de presó a finals de març.

L'home va ser detingut el passat 4 de juliol per aquest succés i per un altre robatori en un domicili del Viver, on també va sostreure nombroses joies i diners en efectiu.

L'endemà, va ser posat a disposició judicial. Se li imputen dos robatoris amb força en domicilis de Palma i un delicte contra la seguretat vial.