Detingut un home de 24 anys per masturbarse davant de menors fent exercici a col·legis de Palma

Publicado 27/3/2019 14:52:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 24 anys d'edat per un delicte d'exhibicionisme al masturbarse a una zona de col·legis i observant al mateix temps a diferents menors fent esport.

Segons ha informat la Policia en un comunicat, la detenció s'ha produït aquest dimarts després d'una recerca que va començar a la fi de l'any anterior.

En concret, en aquesta data es va interposar una denúncia per una menor, que apuntava que un home jove aparcava el seu vehicle als voltants d'una zona on hi ha diversos col·legis a Palma, i obria la porta. Després, es baixava els pantalons i es masturbaba mentre observava com les menors estaven fent exercici en aquest col·legi.