Detingut un home per oferir diners a menors a canvi que li realitzessin pràctiques de submissió

Publicado 31/5/2019 12:20:44 CET

Es va oferir per ser prostituït com si les noies fossin les seves proxenetes

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a Palma a un home de 30 anys per oferir diners a dos menors a canvi que li realitzessin pràctiques de submissió, com passejar-lo pel carrer lligat a una cadena com si fos un gos.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia a Balears en una nota de premsa, l'home es passejava pels voltants d'un centre de menors i va contactar amb dues noies a les quals, una vegada havia agafat confiança amb ella, els va oferir 50 euros a canvi que li sotmetessin a aquestes pràctiques.

El detingut també s'oferia a realitzar tot el que li ordenessin les menors, a les quals els anomenava les seves 'mestresses', i ell havia d'obeir com a 'submís'. Segons la Policia, també es va oferir per ser prostituït en ambients homosexuals, també a canvi de la corresponent compensació econòmica, com si les noies fossin les seves proxenetes.

Per la seva banda, el detingut enviava fotos seves lligat a corretges de gos i vestit de dona, sent passejat per una cadena al carrer, així com unes altres amb contingut sexual.

L'home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors.