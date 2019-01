Detingut un home per vendre a tercers 'scooters' elèctrics llogats i fingir que els hi havien robat

Publicado 17/1/2019 17:29:48 CET

També està acusat d'un robatori amb força a una oficina del centre de Palma, on va ser sorprès per un vigilant

PALMA DE MALLORCA, 17 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home de 34 anys acusat d'apropiar-se indegudament de set vehicles elèctrics tipus 'scooter', que va llogar i presumptament després va vendre a tercers, fingint haver estat víctima d'un atracament per justificar la no devolució als legítims propietaris. A més, també se li atribueix un robatori amb força a un despatx.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, durant diversos dies i en diferents establiment de Platja de Palma, el sospitós llogava per una hora vehicles tipus 'scooters' elèctrics però no els retornava, segons la Policia.

En total sumen set vehicles, valorats en més de 9.000 euros, que posteriorment venia a terceres persones de manera clandestina.

Per justificar la no devolució, va formular una denúncia assegurant haver estat atacat per tres joves de nacionalitat romanesa que li havien sostret els vehicles. Va arribar a presentar un part facultatiu.

Posteriorment la Policia va poder comprovar que efectivament havia estat agredit, però per altres motius i altres persones, i anteriorment al suposat atracament.

ROBATORI A UN DESPATX

Al sospitós també se li atribueix un robatori amb força a un despatx de Palma. El robatori es va produir a una oficina situada al centre de la ciutat, a primera hora del matí.

Presumptament, l'ara detingut va forçar la porta d'entrada al despatx mitjançant palanca i va cercar al seu interior objectes de valor. Es va emportar un telèfon mòbil.

A la sortida va ser sorprès per un vigilant, i li va dir que havia anat a netejar les finestres. Va fugir del lloc sense que pogués ser retingut.