Detingut un jove a Eivissa per consumir i vendre droga en un 'skate park'

Publicado 10/6/2019 14:48:58 CET

EIVISSA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha detingut un home per consum i possessió d'estupefaents, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa. La detenció va tenir lloc el dissabte a les 19.40 hores.

Segons ha informat el cos policial, el detingut, nascut el 1998, es trobava a l''skate park' de Figueretes quan agents de la Unitat de Policia Tutor en servei van observar-lo consumint drogues i omplint petites bosses amb haixix.

En concret, se li van intervenir quatre borses amb marihuana amb un pes de 3.28 grams i altres set amb haixix preparat per a la venda i un pes aproximat de 12 grams.

UN TOTAL DE 13 DENÚNCIES A CONDUCTORS

Així mateix, els agents, en col·laboració amb la Direcció general de trànsit, han realitzat un control de trànsit a Eivissa controlant 86 conductors, dels quals 13 han estat denunciats.

En concret, set denúncies han estat interposades per consum de drogues; dos per positius en alcoholèmia, un per no tenir l'assegurança obligatòria i altres dos per no utilitzar el cinturó, entre altres motius.

Finalment, també dos taxistes han estat denunciats per consum de drogues.