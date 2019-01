Detingut a Maó un altre dels integrants de l'organització criminal dedicada al trànsit de cocaïna

Publicado 9/1/2019 13:18:03 CET

MENORCA, 9 Ene. (EUROPA PERSS) -

La Policia Nacional de Maó va detenir divendres passat a un altre dels integrants de l'entramat criminal dedicat a la cocaïna en el marc de l'operació 'Nul', que a la fi del passat mes de novembre es va saldar amb l'arrest de deu persones i la confiscació de 1.060 grams de cocaïna.

'Nul' és la major operació policial contra el crim organitzat dels últims anys realitzada a Maó. L'entramat es dedicava a la distribució de droga entre traficants menors i en diferents punts d'oci juvenil de la localitat.

El detingut era membre d'un grup criminal compost en la seva majoria per ciutadans d'origen marroquí, els quals acudien per proveir-se de la droga a individus d'origen colombià situats en un graó superior que introduïen la cocaïna a Menorca.

Els agents de la Policia Nacional van intervenir al domicili de l'arrestat nou grams de cocaïna, així com 360 comprimits d'un fàrmac el principal compost del qual és el Clonazepam i 435 euros.

En relació al fàrmac intervingut, des de la Prefectura Superior de Balears de la Policia Nacional han indicat aquest dimecres que es tracta d'un fort ansiolític, utilitzat al mercat negre com una droga que, en els últims anys, i principalment en països com el Marroc, barrejada amb haixix, és coneguda com a 'karkubi'.

Aquesta droga produeix forts efectes sobre els receptors cerebrals, amb la corresponent anestèsia emocional i gran agressivitat i sobreexcitació.