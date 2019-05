Detingut per provocar un incendi en un parc infantil i robar a dos restaurants d'Inca

Publicado 22/5/2019 14:20:45 CET

Pel delicte de robatori també estan detinguts altres dos individus

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home de 21 anys d'edat, per un suposat delicte de danys provocats per incendi d'un parc infantil a la localitat d'Inca i per robar a dos restaurants del municipi al costat d'altres dos joves.

Segons ha informat la Benemèrita en un comunicat, la matinada del dimarts dia 14, un parc infantil d'Inca va ser calcinat per complet, sent necessària la intervenció de diverses dotacions de bombers per sufocar el foc.

Els agents de Guàrdia Civil van sospitar des d'un primer moment que hi havia una "mà criminal" darrere de l'incendi, obrint diverses línies d'investigació. Així, després de diverses gestions i entrevistes amb veïns i comerciants de la zona, els agents van estrényer el cercle entorn d'un grup de joves conflictius residents a Inca.

Els investigadors van reconstruir com van succeir els fets, identificant de forma plena a qui havia estat l'autor de l'incendi, un jove de nacionalitat espanyola.

Finalment la tarda del passat dilluns el jove va ser detingut, imputant-li a més del suposat delicte de danys, un altre de robatori a dos restaurants de la localitat d'Inca, juntament amb altres dos joves del mateix grup investigat.