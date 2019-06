Detingut a Sant Antoni per falsedat documental en mostrar als agents un carnet que no era el seu

Publicado 5/6/2019 14:41:11 CET

EIVISSA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

Agents de l'Equip Nocturn Especial d'Estiu de Sant Antoni de Portmany han detingut una persona per un presumpte delicte de falsedat documental.

Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta matinada diversos policies patrullaven per la zona de S'Arenal quan han vist que un individu accelerava el pas en percatar-se de la seva presència.

Els agents li han donat l'alt, percebent una forta olor a marihuana, per la qual cosa han realitzat un escorcoll superficial i han trobat en la seva cartera una petita borsa amb una substància, presumptament marihuana.

Després de sol·licitar-li el seu document d'identitat, han comprovat que aquest no corresponia a la persona que l'estava presentant, per la qual cosa ha estat detingut per un presumpte delicte de falsedat documental.

CONTROLS DE TRÀNSIT

D'altra banda, la Policia Local està participant en l'última campanya de la Direcció general de trànsit per controlar el consum d'alcohol o drogues al volant.

En concret, aquest dimarts es van realitzar quatre proves d'alcoholèmia i tres tests d'estupefaents, tots ells van donar positiu i els conductors van ser denunciats per via administrativa.

En el control realitzat aquest dimecres s'ha denunciat una alcoholèmia positiva i dos positius per consum de cocaïna i marihuana.