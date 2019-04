Detinguts dos homes i una dona per robar botelles d'alcohol en supermercats

Publicado 27/4/2019 11:15:35 CET

Agents de la Guàrdia Civil han detingut dos homes i una dona de nacionalitat romanesa, com a presumptes autors de 15 delictes de robatori en establiments comercials de Mallorca en els quals es van extreure 70 botelles d'una coneguda marca d'una beguda alcohòlica per un import de 2.500 euros.

Segons ha informat el cos en un comunicat, les detencions es van produir arran de la investigació oberta per agents de la Guàrdia Civil de Pollença, després d'una denúncia presentada per la substracció de nombroses ampolles d'alcohol en supermercats dels municipis d'Alcúdia, Pollença, Santa Margarida, Felanitx, Santanyí, Calvià, Palma i Manacor.

Després de sol·licitar els enregistraments de les càmeres de seguretat dels comerços afectats, es va comprovar que en tots els furts estaven protagonitzats per les mateixes persones i mitjançant el mateix modus operandi.

Igualment es van sol·licitar i van comprovar totes les denúncies presentades en altres dependències Policials per fets similars, aconseguint reunir 8 denúncies més per robatoris comesos per les mateixes persones.

Després d'identificar a un dels autors dels fets, ja conegut pels agents, es van realitzar indagacions per a l'esbrinament del seu parador.

Una vegada localitzada la seva zona de residència a l'Arenal, es va muntar un dispositiu de cerca, que va donar resultat dies després amb la localització de la totalitat del grup criminal.