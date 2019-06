Detinguts dos turistes alemanys per propinar una pallissa a un guàrdia de seguretat d'una discoteca de s'Arenal

Publicado 10/6/2019 16:51:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Local de Palma han detingut dos turistes alemanys de 20 i 21 anys, que en la matinada del diumenge van propinar una pallissa a un guàrdia de seguretat senegalès del Megapark, una discoteca situada a s'Arenal.

Segons ha informat la Policia Local a Europa Press, quan els agents van arribar, alertats per la mateixa seguretat de la discoteca, la víctima no podia moure les cames i presentava sang a una orella, per la qual cosa es va cridar immediatament a una ambulància que va traslladar al ferit a Son Espases.

Els agents han relatat que els dos turistes, que van estar retinguts abans de la seva arribada per altres membres de seguretat de la discoteca, portaven amb ells protectors bucals.

La Policia Nacional ha obert diligències contra els dos detinguts, que s'encarrega del cas, acusats d'un delicte de lesions greus.