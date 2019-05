Detinguts a Eivissa un conductor que va atropellar un vianant i un altre drogat que havia robat una moto

Publicado 29/4/2019 13:55:17 CET

EIVISSA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha detingut un conductor que va donar positiu en la prova d'alcohol i que està implicat en un atropellament.

Segons ha informat l'Ajuntament, el divendres a les 20.00 hores un vianant de 30 anys va resultar ferit amb traumatismes en el cap, braços i cames, després de ser envestit per un cotxe conduït per un home de 44 anys a l'avinguda 8 d'agost. El conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 0,44 mg/l, per la qual cosa va ser detingut.

D'altra banda, la Policia Local d'Eivissa ha detingut, a més, a un motorista que va donar positiu en drogues, com a cocaïna i anfetaminas, verificant-se també que la moto havia estat robada.

ALTRES SUCCESSOS

Així mateix, el passat 27 d'abril sobre les 09.00 hores va tenir lloc un altre atropellament registrat a Eivissa aquest cap de setmana. Una dona de 26 anys va resultar ferida amb una forta contusió a la cama després de ser atropellada per una conductora de 56 anys.

La víctima, que estava practicant esport, va ser traslladada a un centre sanitari.

Així mateix, en la matinada del dia 27 d'abril van ser detectats en un control tres conductors que van donar positiu en drogues i un altre de 25 anys que va donar positiu en la prova d'alcohol. Tots han estat denunciats administrativament.