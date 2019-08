Detinguts a Eivissa tres membres de la 'Banda del Rolex' acusats d'almenys tres robatoris amb violència

Publicado 2/8/2019 17:30:31 CET

Objectes incautats per la Policia a la 'Banda del Rolex'

Objectes incautats per la Policia a la 'Banda del Rolex' POLICÍA NACIONAL - Archivo

Se'ls atribueix tres robatoris violents que sumen un perjudici de 185.000 euros

EIVISSA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional a Eivissa han detingut tres persones, presumptes autors de robatoris amb violència, pertanyents a una organització criminal relacionada amb la sostracció de rellotges d'alta gamma.

Durant l'operatiu també han estat intervingudes dues motocicletes de gran cilindrada i una 'scooter', totes amb plaques de matrícula falsificades, així com dos vehicles de lloguer, cartes d'identitat italianes falses, roba fosca, cascos i altres elements orientats a dificultar la identificació dels autors dels robatoris.

De moment, se'ls atribueix tres robatoris violents que sumen un perjudici total de 185.000 euros i no es descarta la seva possible vinculació amb la comissió d'altres fets, per la qual cosa la investigació segueix oberta.

La detenció d'aquest grup criminal correspon a la fase de culminació d'una investigació que es va iniciar a la fi del mes de maig. Segons ha informat la Policia, ara com ara ja són quatre els grups criminals neutralitzats al llarg de la temporada estival dedicades al robatori de rellotges de luxe.

Després de ser localitzats dirigint-se al centre de la ciutat d'Eivissa amb intenció de cometre els robatoris, i després de rebre l'alt policial, els detinguts d'origen napolità van intentar emprendre la fugida, encara que la Policia va aconseguir la seva detenció.

Un dels ara detinguts té vigent una ordre de detenció i entrega europea per part de França, ja que les autoritats d'aquest país li reclamen per la comissió de tres robatoris violents de rellotges d'alta gamma.

'BANDA DEL ROLEX'

La 'Banda del Rolex' consta de diversos grups criminals desplaçats Eivissa des del sud d'Itàlia, on s'instrueix l'organització criminal.

Aquests grups es desplacen per un escàs període de temps a l'Illa, sostreuen violentament els rellotges d'alta gamma que les persones porten al seu canell i fugen del lloc emprant una motocicleta.

Finalment, treuen els rellotges d'Eivissa de forma immediata per procedir a la seva venda al mercat il·legal.

Aquests lladres viatgen freqüentment amb documentació falsa, de manera que la seva veritable identitat no consta en cap registre. Després de la perpetració dels delictes, abandonen l'Illa de manera gairebé immediata amb la intenció de no ser localitzats o identificats i així, dificultar l'eficiència de l'actuació policial.