Detinguts 'in fraganti' cinc joves per robatoris en domicilis a Felanitx

Publicado 26/2/2019 15:01:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut cinc joves, tres homes i dues dones, per robatoris a domicilis de la localitat de Felanitx, mentre es trobaven a l'interior d'una casa en la qual suposadament anaven a delinquir.

Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, el delicte s'estén a robatoris amb força continuats a l'interior de diversos habitatges habitats i que s'investigaven des de fa un temps.

Els autors actuaven generalment durant el dia, usaven passamuntanyes i accedien a l'interior després de forçar algun dels accessos, sent sorpresos en alguns casos pels propietaris dels habitatges.

La detenció es va dur a terme diumenge passat, després de localitzar el vehicle que utilitzaven habitualment per cometre els robatoris i que havien emprat per traslladar-se fins al lloc on van ser sorpresos.

Es va comprovar a més, que el cotxe havia estat robat a Artà posat que el seu propietari ho havia denunciat.

Després de registrar l'interior, es van trobar objectes que acabaven de sostreure de l'habitatge en la qual es trobaven al moment de la detenció, a més de diversos elements que utilitzaven els detinguts per dificultar la seva identificació i facilitar la vigilància dels domicilis, entre ells passamuntanyes, guants, llanterna i prismàtics.

Amb aquestes detencions s'han esclarit fins al moment cinc fets delictius i s'han intervingut diversos objectes procedents dels robatoris, part dels quals ja han estat retornats als seus propietaris.