Detinguts per cometre fins a onze robatoris a polígons de Palma i voler vendre el material al mercat negre

Publicado 28/3/2019 16:40:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut dos homes, d'uns 30 anys d'edat, per presumptament cometre fins a onze robatoris amb força en naus dels polígons de Son Castelló i Can Valero de Palma i voler vendre el material al mercat negre.

En un comunicat emès pel cos policial, s'ha informat que les investigacions van començar el mes de gener quan es va interposar una denúncia per robatori a Can Valero i, posteriorment, es van registrar fins a deu més per fets similars, "en la qual els autors accedien a les naus industrials mitjançant un 'butrón' o pel sostre d'uralita".

En aquest sentit, segons s'ha explicat, les investigacions anaven encaminades a que els robatoris presumptament serien dels mateixos i sostreien eines, bateries i coure, que emmagatzemaven en una casa deshabitada situada al barri de Son Forteza --on suposadament també residien--, per després "donar-li sortida al mercat negre".

Des del cos han informat que la col·laboració ciutadana ha estat "fonamental" per localitzar els autors i "esclarir els robatoris" i s'han pogut recuperar prop de 20.000 euros pel valor dels efectes.

Els presumptes autors, als quals els hi consten nombrosos antecedents per fets similars, van ser detinguts aquest dimecres i aquest mateix dia van passar a la disposició de l'Autoritat Judicial.