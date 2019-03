Detinguts a Sant Antoni un conductor embriac i drogat i la seva parella per atemptat i resistència a la Policia

Publicado 4/3/2019 16:26:13 CET

IBIZA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha detingut a dues persones per delictes d'atemptat i resistència a l'autoritat després d'haver donat positiu en un control d'alcoholèmia i increpar als agents.

Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Antoni, la detenció va tenir lloc en la matinada del diumenge durant un control d'alcoholèmia realitzat al carrer Londres.

Un conductor de 30 anys va donar positiu en ingesta d'alcohol, per la qual cosa va ser denunciat administrativament. El seu acompanyant, una dona de 33 anys, va ser sotmesa també al test per a comprovar si podia fer-se càrrec del vehicle. En donar positiu, els agents els van informar que el vehicle havia de ser retirat per la grua.

No obstant això, en aquest moment, la dona va començar a increpar als agents perquè li permetessin desplaçar el seu vehicle i va acabar insultant-los, per la qual cosa van requerir la seva documentació per a denunciar-la per falta de respecte a l'autoritat.

L'acompanyant es va negar a identificar-se i va intentar abandonar el lloc, sent retinguda per un dels policies. Es va iniciar així un forcejament en el qual va intervenir també el conductor denunciat, que va acabar agredint als agents.

Dos dels policies van resultar ferits lleus pel que l'home va ser detingut per un delicte d'atemptat i resistència i la dona, per un delicte de resistència.

Posteriorment, en registrar al detingut es va trobar en el seu poder una papelina presumptament de cocaïna i va donar positiu en el test de drogues, per la qual cosa va ser també denunciat per conduir havent ingerit drogues i per infringir a més la llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

En total, durant el control de trànsit realitzat es van interposar quatre denúncies per alcoholèmia positiva i dues més per conduir després d'haver consumit drogues.

UN ALTRE CONDUCTOR EMBRIAC DENUNCIAT

D'altra banda, aquesta mateixa nit es va rebre una trucada del 112 alertant que una persona, pel que sembla molt embriaga, estava intentant estacionar el seu vehicle. A la seva arribada, els agents van trobar a l'home de 52 anys dormit a l'interior del cotxe, amb ferides en la cara i símptomes d'estar embriac. A més, el seu vehicle presentada diverses rascades.

L'home va ser traslladat al centre de salut on va ser atès de les seves ferides. Una vegada allí se li va indicar que havia de sotmetre's a una prova d'alcoholèmia, a la qual cosa es va negar, per la qual cosa va ser denunciat penalment per conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a realitzar el test.