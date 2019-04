El director general d'IbSalut es reuneix amb la Fundació Teràpies Naturals per crear un registre de professionals

Publicado 2/4/2019 14:14:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general del Servei de Salut de Balears, Juli Fuster, s'ha reunit aquest dimarts, per delegació de la consellera de Salut, Patricia Gómez, amb la Fundació Teràpies Naturals, representada per Rafi Tur i Àlex Badrena, per crear un registre de professionals, entre altres qüestions.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, els representants d'aquesta fundació han traslladat al director del Servei de Salut la necessitat d'establir criteris de formació adequats sobre les teràpies naturals i l'estimació de crear un registre de professionals que ajudi a definir aquest sector i garantir la seguretat dels professionals.

Els criteris de formació adequada permetran assegurar que totes les persones es puguin formar amb garanties i el registre de professionals permetrà garantir que tots els que treballen amb teràpies naturals han rebut la formació adequada.