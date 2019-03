Una dona fuig del pis que compartia amb la seva parella a Palma després de ser retinguda i agredida per ell

Publicado 7/3/2019 14:52:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

Una dona va fugir el migdia d'aquest dimecres del pis que compartia amb la seva parella a Palma, al carrer Jaume Ferrer, amb l'excusa que anava a la cuina a preparar el menjar després de, suposadament, ser retinguda i agredida per ell durant la nit, segons han informat fonts de la Policia Local a Europa Press.

L'home de 37 anys, que ja tenia antecedents de violència de gènere a dues exparelles, hauria agredit a la seva parella durant la nit, "no de manera greu", provocant-li ferides i hematomes.

L'endemà, amb l'excusa d'anar a la cuina, la dona va aconseguir sortir del pis i va demanar empar a uns homes constructors que estaven treballant al carrer, per la qual cosa, l'home, en veure que estava demanant ajuda, va marxar del lloc.

Amb ajuda d'aquests treballadors, es va donar l'avís a la Policia que, en arribar, no va localitzar l'home en el seu habitatge, si bé des del cos han apuntat que "ja ho tenen identificat" i "saben per on trobar-ho", per la qual cosa ho detindran "en les properes hores".