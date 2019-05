La dona víctima de l'accident amb còctels flamejats a Palma divendres passat evoluciona a "menys greu"

Publicado 6/5/2019 17:51:21 CET

Divendres passat 3 de maig, un accident amb còctels flamejats en un bar de la Llotja va deixar tres ferits amb cremades greus

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

Una dona de 33 anys, víctima d'un accident amb còctels flamejats ocorregut divendres passat a Palma, i que va entrar a l'hospital de Son Espases amb un pronòstic "greu", ha evolucionat a "menys greu" després de dos dies ingressada a la unitat de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, segons han informat a Europa Press fonts de l'hospital aquest dilluns.

Divendres passat 3 de maig, sobre les 23.25 hores, un accident amb còctels flamejats en un bar de la Llotja, concretament al carrer Boteria, va provocar cremades de segon i tercer grau a aquesta dona i dos homes --de 34 i 48 anys-- que es trobaven al local d'oci.

Les víctimes van ser ateses per una UVI mòbil que els va traslladar a Son Espases, on els dos homes van ser ingressats, mentre que la dona, amb un pronòstic més greu, va ser traslladada amb un avió ambulància de l'IbSalut a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, on segueix hospitalitzada.