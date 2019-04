Dos detinguts a Palma i Santa Maria en una operació contra el tràfic de persones entre el nord d'Àfrica i Balears

Publicado 2/4/2019 12:45:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a les localitats de Palma i Santa Maria en la segona fase de l'operació 'Janu' contra el tràfic de persones entre el nord d'Àfrica i Balears per ser presumptes autors de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, abandó de menors i pertinença a grup criminal.

En un comunicat emès per l'Institut Armat, s'ha informat que s'han realitzat dos registres domiciliaris en aquestes localitats on s'han confiscat de diferent documentació, ordinadors i telèfons mòbils. Així mateix, hi ha una altra persona investigada.

En termes més generals, han recordat que al febrer es va dur a terme la primera fase d'explotació de l'operació 'Janu', on es va desarticular una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de persones migrants des del nord d'Àfrica.

En aquest sentit, es van realitzar un total de sis registres domiciliaris a les localitats de Palma, Inca i Sa Pobla, i es van detenir 7 persones, confiscant "nombrosa" documentació falsificada, unes 1.000 plantes de marihuana així com la intervenció d'efectes procedents de robatoris, tals com a bicicletes, televisors i altres aparells electrònics.

OPERACIÓ 'JANU'

L'operació Janu es va iniciar a finals de l'any 2017 amb l'objectiu d'investigar delictes per tràfic de drogues i robatoris a la Part Forana i, amb ella, es va descobrir que una organització criminal ajudava a que diversos migrants d'origen algerià --arribats en pasteres a Balears-- viatgessin posteriorment des de Mallorca a França i Bèlgica, utilitzant documentació falsificada.

Amb això, es va descobrir una organització "estructurada i consolidada en el temps", que no només es dedicava al transport de migrants des de la costa Algeriana fins a Balears, sinó també els proporcionaven acollida a cases ocupades, telèfons i documentació falsa per poder desplaçar-se per qualsevol país dins de l'espai europeu Schengen.

En aquesta línia, la documentació aportada consistia en cartes d'identitat franceses falsificades en origen i enviades per correu a varis dels objectius detinguts.

Així mateix, es va descobrir un altre 'modus operandi' consistent a presentar davant les autoritats competents en matèria de protecció de menors, falsos MENAS (menors migrants no acompanyats) oferint explicacions pelegrines sobre les circumstàncies que van envoltar la seva arribada a Espanya.