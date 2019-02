Dos tècnics del SAMU són agredits pel seu pacient dins de l'ambulància en la qual estaven treballant

Publicado 12/2/2019 11:26:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos tècnics d'emergències sanitàries del Servei 061 del SAMU han estat agredits la matinada d'aquest dimarts pel pacient que estaven atenent, dins de la cabina de l'ambulància.

Segons ha informat el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE), el pacient va propiciar "un parell d'empentes, posant-se violent".

Així mateix, el sindicat ha explicat que "el nombre d'atacs cap als professionals sanitaris no deixa de créixer, malgrat la creació de l'interlocutor policial sanitari, i de les accions de conscienciació, com la campanya que SAE va emprendre l'any passat, engegades per acabar amb aquest tipus de conductes violentes".

Des del SAE han informat que esperen que en les properes hores l'Administració prengui mesures sobre aquest tema i segueixi el protocol indicat per a aquests casos.