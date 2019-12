Dupliquen la inversió destinada al projecte 'Avilínia' per protegir a les aus de les línies elèctriques

Publicado 13/12/2019 14:49:05 CET

El 2018 Endesa va corregir 62 suports elèctrics a Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Medi ambient i Territori per concedir una subvenció de 49.000 euros --el doble que el passat any-- a Endesa Distribució Elèctrica, per corregir les línies elèctriques i protegir a les aus.

En aquest sentit, segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa l'objectiu és protegir-les contra l'electrocució i la Conselleria sufraga la meitat del projecte, anomenat 'Avilínia'.

L'any 2018 Endesa va corregir 62 suports elèctrics, a l'illa de Mallorca. Les correccions es realitzen sobre la base de les indicacions del Servei de Protecció d'Espècies, que avalua la perillositat i realitza una previsió anual de les actuacions a efectuar.

Durant l'any passat van entrar al centre de recuperació d'espècies 52 aus per electrocució, un els principals factors de mortalitat de diverses espècies amenaçades incloses al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i els annexos de directives i convenis internacionals subscrits per l'Estat.

Les espècies amenaçades més afectades per l'electrocució són l'àguila peixatera, el milà reial i l'àguila coabarrada, perquè sovint utilitzen els suports com a talaies.