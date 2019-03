Duque diu que les pseudociències són "enganyifes modernes" i que la gent "no té un punt d'informació fiable"

Publicado 19/3/2019 11:34:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha considerat aquest dimarts que les pseudociències són "enganyifes modernes" i que actualment la societat "no té un punt d'informació fiable" i, en aquest sentit, i ha justificat que "ja no solament existeix la figura del mestre i del llibre".

Duc ha fet aquestes declaracions en una trobada informativa en el Club Diari de Mallorca sota el títol d''Espanya, país de coneixement i innovació' preguntat pel descrèdit de les informacions publicades en xarxes socials i, en aquest sentit, ha explicat que "arriba informació pertot arreu, dels teus amics i dels quals segueixes" i ha advertit que això, al seu judici, genera "molta inestabilitat".

En aquest sentit, ha afegit que és "una bola difícil de parar" ja que, en relació a les pseudociències, "els diuen a la gent que no vagin al metge, que vagin a tal consulta i que els receptaran alguna cosa que els guarirà, però són enganyifes modernes i em recorda a aquells remeiers que anaven de poble en poble venent oli de serp a l'Oest".

A més ha explicat que les xarxes estan pensades perquè "segueixis a certes persones" i "no a unes altres" i, en aquesta línia, això provoca que "sempre acabes escoltant el mateix, entres en el cercle i et creus que això és el que hi ha".

Amb això, Duque ha justificat que el sistema nacional de Salut funciona i, per tant, tota la resta caldria mirar-ho "amb molta sospita".

"Això també passa amb la política i és gravíssim perquè en les eleccions poden desvirtuar l'atenció i promoure mentides i, al final, el votant no sap distingir la veritat de la mentida".