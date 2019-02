Durán diu que "ha hagut d'arribar un 'alcalde del canvi' perquè Palma tingui el seu primer alcalde imputat"

Publicado 15/2/2019 13:37:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PP de Palma, Marga Durán, ha dit aquest divendres que "ha hagut d'arribar un 'alcalde del canvi' perquè Palma tingui el seu primer alcalde imputat, del canvi a pitjor" i, en aquest sentit, ha declarat que el municipi "no s'ho mereix", davant la imputació de l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, en la recerca d'un delicte de prevaricació per la prohibició del lloguer d'habitatges turístics a Palma.

En declaracions als mitjans, Durán ha dit que Noguera "no pot seguir ni un dia més com a alcalde i ha anunciat que el PP ha sol·licitat la convocatòria d'una Junta de portaveus extraordinària dilluns que ve per a conèixer la postura de tots els partits.

Així mateix, segons ha informat el partit en un comunicat, Durán ha fet referència al fet que, en declaracions sobre la possible imputació de Noguera pel cas Garau, "tant Fila com Jhardi es van manifestar convençuts que l'alcalde dimitiria en cas de ser imputat" i, en aquest sentit ha dit que "esperen saber quina opinió tenen ara els partits que formen el Pacte de Cort".

Així mateix, Marga Durán ha recordat que el Codi Ètic de MÉS per Mallorca, al punt 15, exigeix la posada a la disposició del partit de qualsevol càrrec imputat i el mateix que preveu l'apartat quart dels 'Acords pel Canvi' signats per PSOE, MÉS i Podemos.