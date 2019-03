Eduard Riudavets serà el candidat al Senat de MÉS per Menorca

Publicado 21/3/2019 13:47:25 CET

MENORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eduard Riudavets i Florit (Alaior 1959) serà el candidat de MÉS per Menorca al Senat, tal com ha anunciat la formació menorquinista després que no s'hagi aconseguit triar un candidat de consens entre les forces d'esquerres de Menorca.

"Riudavets opta a l'escó menorquí de la Cambra Alta avalat per una contrastada experiència en política, a més d'una dilatada experiència el món educatiu, on ha participat en diferents moviments pedagògics", han explicat des de MÉS per Menorca.

Milita en PSM-MÉS per Menorca des de 1979 i ha representat a aquesta formació a diferents càrrecs institucionals. Va ser regidor d'Alaior, delegat d'Educació a Menorca i diputat i secretari primer de la Mesa del Parlament.

"Riudavets està disposat a reivindicar les millores necessàries perquè Menorca avanci", han remarcat.