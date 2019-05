Educació comença aquest dimecres amb les formacions als membres dels tribunals de les Oposicions 2019

Publicado 29/5/2019 19:11:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La Direcció general de Personal Docent en funcions ha començat aquest dimecres a Mallorca amb les formacions dels membres dels tribunals de les proves selectives 2019.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitat en un comunicat, a la seu de la Conselleria han participat de la formació 30 presidents de tribunal del cos de mestres de l'illa de Mallorca.

El conseller d'Educació i Universitat en funcions, Martí March, i la directora general de Personal Docent en funcions, Rafaela Sánchez, han estat els encarregats de donar la benvinguda als participants.

Aquests membres participaran d'una nova formació conjunta de presidents i secretaris dels tribunals el proper dia 7 de juny.

El dijous participaran de la formació 50 presidents de tribunal del cossos de secundària, formació professional i escola oficial d'idiomes de Mallorca, divendres que ve la formació estarà a Eivissa i finalment, el dilluns 3 de juny, a Menorca.

Un total de 1.092 membres, que es distribueixen en titulars i suplents per a cadascun dels 108 tribunals creats a Balears. Per illes, 80 tribunals actuaran a Mallorca, nou a Menorca i 19 a Eivissa; i per cossos, pel de mestres de primària es formen 30 tribunals a Mallorca, dos a Menorca i deu a Eivissa, i pel de secundària, 50 a Mallorca, set Menorca i nuee a Eivissa.

Cal recordar que la convocatòria d'oposicions pel 2019 és de 1.070 places: 430 a primària, 460 a secundària, 12 a les escoles oficials d'idiomes i 160 a formació professional.

Per illes, s'ofereixen 726 places a Mallorca, 87 a Menorca, 224 a Eivissa i 33 a Formentera.