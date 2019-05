Educació signa un conveni de col·laboració amb vuit federacions per impartir diferents ensenyaments esportius

Publicado 2/5/2019 13:55:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha signat aquest dijous els convenis de col·laboració amb vuit federacions esportives de les Illes per poder impartir els ensenyaments esportius corresponents als centres educatius públics de Balears.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, els ensenyaments esportius tenen com finalitat preparar a l'alumnat per a l'activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport.

Per impartir aquests estudis la Conselleria d'Educació i Universitat ha optat per un model de col·laboració amb les federacions esportives de manera que s'autoritza els centres públics de secundària per al desenvolupament administratiu i acadèmic d'aquests ensenyaments i, a través dels convenis, les federacions es comprometen a desenvolupar el bloc específic de les especialitats pròpies de la seva modalitat esportiva i les proves d'accés de caràcter específic.

Els convenis s'han signat amb els presidents de les federacions d'Atletisme (Biel Gili), Bàsquet (Juan José Talens), Vela (Joaquín González), Piragüisme (Juan Carlos Fonts), Hípica (Gerardo Ortega), Judo i esports associats (Miguel Ángel Bisquerra), Muntanyisme i escalada (Francesc Colom) i Salvament i socorrisme (Carlos Rogelio d'Espanya).

Actualment s'està negociant el conveni amb la Federació de Futbol.

Els ensenyaments esportius tenen la consideració d'ensenyaments de règim especial i estan integrades en el sistema educatiu amb la finalitat de preparar a l'alumnat per a l'activitat professional.

A Balears s'ofereixen 12 modalitats esportives: atletisme, bàsquet, buceig esportiu, futbol, futbol sala, handbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela.

Cal tenir en compte que en el cas d'handbol i bussejo esportiu no s'ha explicat de moment amb alumnat suficient per poder ser impartit en els cursos anteriors.

GRAU MITJÀ I SUPERIOR

En concret, existeixen dos graus: el mitjà i el superior. El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s'obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent.

El grau superior consta solament d'un cicle o nivell i en finalitzar s'obté el títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat esportiva corresponent.

Quant als centres, per al curs 2018-2019 hi ha tres centres que imparteixen aquests estudis: a Mallorca, el IES CTEIB; a Eivissa, el IES Algarb i a Menorca, el IES Cap de Llevant.

A l'actualitat a Balears hi ha 168 alumnes que cursen estudis d'Ensenyaments Esportius de Règim Especial.